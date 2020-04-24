Sokak ortasında silahlı saldırı

24 Nisan 2020 Cuma, 23:32

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Emin Ağa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Fatih Turan ve Mustafa Eşki'nin yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, ikiliye tabancayla 13 el ateş etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği Turan ve Eşki kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, mahalleli ise yaralıları özel hastaneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahaleleri yapılan Turan ve Eşki, ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 13 adet boş kovan buldu.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.