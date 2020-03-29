SOL Parti'den 'haklarımız' için çağrı! 30 Mart’tan itibaren balkonlara beyaz bez asılıyor
SOL Parti, koronavirüs salgınının yayılmasına rağmen çalışmak zorunda olan emekçiler için, SOL Parti Beyaz Çağrı Buluşması’nı hayata geçiriyor.
Fotoğraf: İHA
Yetkilileri adım atmaya davet eden çağrı yarından itibaren tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek. Halkın acil talepleri için "Beyaz Çağrı Buluşması" başlığıyla yapılacak etkinlik için, SOL Parti’ tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"BEYAZ ÇAĞRI için 30 Mart Pazartesi gününden başlayarak bir hafta boyunca balkonlarımıza, camlarımıza beyaz bez asıyoruz. Taleplerimizi fotoğrafa ekleyip sosyal medyada #BEYAZÇAĞRI etiketiyle paylaşıyoruz"
YOKSULLAR SAVUNMASIZ
Açıklamanın detayında şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık krizi her ne kadar tüm insanları etkilemiş olsa da toplumun dezavantajlı kesimleri, çoğunluğunu oluşturan emekçileri, yoksulları savunmasız kalmaktadır.
Ülkemizin sahip olduğu kaynaklar, onu üreten halk için harcanmalı, savunmasız kalan milyonlar için sosyal güvence oluşturacak önlemler acilen alınmalıdır.
Halkın acil talepleri için sesimizi yükseltmeliyiz. Ücretli İzin, Ücretsiz Sağlık, İşten Çıkarmaların Yasaklanması ve halkın tüm acil talepleri için #BEYAZÇAĞRI buluşmasına davet ediyoruz"
ÇAĞRININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Açıklamanın devamında ise çağrının yaygınlaştırılmasının önemine değinildi:
"Ülkenin tüm kaynaklarının onu üreten emekçi halkın hizmetine sunulması için BEYAZ ÇAĞRI‘ya güç verin. Bu zor günleri birbirimize sahip çıkarak, aramıza mesafe koysak da seslerimizi birleştirmekten geri durmayarak aşacağız"
SOL Parti’nin yaptığı çağrıda 5 acil talebin altı çiziliyor. Bu talepler ise şöyle:
5 ACİL TALEP
I. En az 14 gün olmak üzere çalışanlara ücretli izin hakkı verilmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paralar sadece emekçiler için kullanılmalıdır.
II. İşten çıkarmalar, ücretsiz izin uygulaması, ücretlerin geç ve eksik ödenmesi uygulamaları yasaklanmalıdır.
III. Salgın boyunca elektrik, doğalgaz, su ve internet ücretsiz sağlanmalıdır.
IV. İhtiyaç sahiplerine temel gıda ve temizlik ürünleri parasız sağlanmalıdır
V. Devlet hastaneleri ve özel hastaneler ücretsiz sağlık hizmeti vermelidirler
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