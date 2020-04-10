Soma’da maden ocağında göçük: 3 işçi öldü

10 Nisan 2020 Cuma, 14:32

Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağı'nda, medenin galeri bölümünde dün yapılan bakım onarım çalışması sırasında patlama oldu. Patlamın etkisiyle oluşan göçüğün altında kalan 4 işçiden Salih Ayber ve Ersin Özdoğan ve Erdinç Karaveli yaşamını yitirdi. 1 işçi yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

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Olaya ilişkin açıklama yapan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, facianın göz göre göre yaşandığını belirterek, "Salgın nedeniyle günlerdir ocaklarda üretim durdurulsun, ocaklarda çalışmak zorunda kalacak maden işçilerinin özel olarak alınacak sağlık ve güvenlik koşulları sağlansın diyerek tüm maden patronlarına, Çalışma Bakanlığı'na yazılar yazarak çağrı yaptık. Madden işletmeleri açıklama yaparak gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ettiler. Yaptığımız uyarılar nedeniyle hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulundular. Burada çalışan 4 bin 500 işçinin 2 bine yakınını ücretsiz izin ve yıllık izin yönemleriyle işten çıkardılar. Bakım ve onarım işlerinde gerekli önlemleri almakla görevli işçi arkadaşlarımız da çıkarılanlar arasında. Yine olan madencilere oldu, canlarımızı elimizden almaya devam ediyorlar" dedi.