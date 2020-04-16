Son 24 saatte 125 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

16 Nisan 2020 Perşembe, 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte 125 yurttaş yaşamını yitirirken, ülkedeki vaka sayısı da 74 bin 193'e yükseldi. Koca'nın Twitter adresinde paylaştığı tabloda 4 bin 801 yeni vaka kaydedildi.

Güncellenen verilerde toplam iyileşen kişi sayısı 7 bin 89 olarak aktarılırken, bin 854 yoğun bakım ve bin 40 ise entübe hastasının da olduğu bildirildi.

Koca, Twitter adresinden paylaştığı mesajda, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.