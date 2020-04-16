Son 24 saatte 125 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre koronavirüs nedeniyle Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 643'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı yeni verilere göre son 24 saatte 125 yurttaş yaşamını yitirirken, ülkedeki vaka sayısı da 74 bin 193'e yükseldi. Koca'nın Twitter adresinde paylaştığı tabloda 4 bin 801 yeni vaka kaydedildi.
Güncellenen verilerde toplam iyileşen kişi sayısı 7 bin 89 olarak aktarılırken, bin 854 yoğun bakım ve bin 40 ise entübe hastasının da olduğu bildirildi.
Koca, Twitter adresinden paylaştığı mesajda, "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Prof. Dr. Sağlam'dan gençlere koronavirüs uyarısı
- Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: Seferler durduruldu
- Çağrılar sıcak havaya yenik düştü! Aldırış etmediler
- Ataköy Marina'da görüntülendi!
- İBB Sözcüsü paylaştı: Şimdi çok daha mutlular
- İş insanı otomobilinde ölü bulundu
- Görüntüler ABD'de kaydedildi! Patlama anı kamerada
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'