SON DAKİKA - Almanya liglerin başlangıcı ile ilgili son kararını verdi
Koronavirüs salgınında önemli yol kat eden Almanya liglerin başlangıcı ile ilgili son kararını verdi.
Koronavirüs salgınında önemli yol kat eden Almanya liglerin başlangıcı ile ilgili son kararını verdi.
Alman basınından DPA'nın haberine göre; 15 Mayıs'ta yeniden başlaması beklenen Bundesliga için Şansöliye Angela Merkel ve hükumet, son testlerden sonra 10 kişide koronavirüs çıkması üzerine 15 günlük karantina süresi talep etti ve 16 ile 22 Mayıs tarihini işaret etti.
Hertha Berlin'li Salomon Kalou'nun da hijyen kurallarını adeta hiçe saydığı anları kameraya çekmesi de ülkede büyük tepki çekmişti. Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, "Çok sert tedbirler alacağız. Bazı oyuncuların hala bu işin ciddiyetini farkında olmadığını görüyoruz" demişti.
Bundesliga yönetimi ise 16 MAyıs'ta karar kıldı.
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