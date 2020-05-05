SON DAKİKA - Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Antrenmanlara başlayan MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
MKE Ankaragücü Kulübü, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve personele koronavirüs testi yapıldığı hatırlatılarak, "Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Futbolcular antrenmana başlamıştı.
Video Haberler
- 'Saldırıdan kurtulabilirdi bu yüzden meşru müdafaa yok'
- Yer: İzmir... Villada dolapta saklanırken yakalandılar!
- Özkan, Erdoğan'ın konuşmasındaki ayrıntıyı yakaladı
- Siverek’te trafikte solladığı için öldürüldü
- İş beklerken bir yandan da çay satmaya çalıştı
- Canlı yayında koronavirüse yakalandığını söyledi
- Ekmek kuyruğunda birbirlerine girdiler
- Öğrenciyle diyaloğu konferansa damga vurdu!
- Uzmanından '7'nin üzerinde deprem ve tsunami' uyarısı
- Metallica'dan hayranlarına karantina sürprizi!