SON DAKİKA - Beşiktaş'ta virüs paniği
Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Antrenmanlar ve kamp askıya alındı.
Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Siyah-BEyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yapılan testler sonucu bir futbolcu ve bir çalışanda koronivürüs testinin pozitif olduğunu, tüm önlemlerin alındığını duyurdu.
Kulüp doktoruTekin Kerem Ülkü'nün yaptığı yazılı açıklamada tedavi ve takip sürecinde prosedürün başladığı da bildirildi.
Pazartesi günkü idman iptal edilirken, kamp projesi de askıya alındı. Testi pozitif çıkan futbolcunun Boyd olduğu öğrenildi.
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