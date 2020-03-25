SON DAKİKA Fatih Terim’den açıklama var

25 Mart 2020 Çarşamba, 20:12

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’den mesaj var.

Hastaneden Twitter aracılığı ile kamuoyuna teşekkür eden Terim, “Dualarınızla bu sınavı aşacağız” dedi.

İşte o twit:

O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.