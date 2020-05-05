Son seçim anketinde Erdoğan ve Bahçeli'ye büyük şok!

05 Mayıs 2020 Salı, 09:43

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, AREA Araştırma Şirketi'nin nisan ayını kapsayan “Türkiye siyasi gündem araştırması” anketini köşesine taşıdı. Anket, 12 büyükşehirde, 27 – 29 Nisan tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin 220 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapıldı.

Takan'ın köşesine taşıdığı anketin sonuçlarına göre "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlardan şu sonuç çıkıyor:

(TOPLAM SEÇMEN ÜZERİNDEN)

AKP: 26. 8 CHP: 18.5 HDP: 9. 1 MHP: 7.2 İYİ Parti: 8.8 DEVA: 1.5 Diğer: 2.9 Karasız: 25.2

(GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN)

AKP: 35.8 CHP: 24. 8 HDP: 12.1 MHP: 9. 6 İYİ Parti: 11. 8 DEVA: 2.0 Diğer: 3.9

ANKETTEN BAZI DİĞER SONUÇLAR DA ŞÖYLE:

—Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?

(GEÇERLİ OYLAR ÜZERİNDEN)

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yüzde 56.8’dir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzde 43.2’dir

—Sizce, Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?

Koronavirüs 32.9

Ekonomi/ hayat pahalılığı/ yoksulluk 26.8

İşsizlik 9.7

Eğitim sistemi/ eğitimsizlik 5.5

Adalet, hukuk sisteminin eksiklikleri 4.1

Hükümet’in kötü yönetimi 3.9

Sağlık sektöründeki sorunlar 3.0

Muhalefet 1.8

PKK/ Terör 1.7

Kürt sorunu 1.3

Birlik-beraberlik 1.0

Suriyeli göçmenler 0.3

Diğer 2.3

Fikir belirtmeyen 6.0

— Aşağıda belirtilen siyasetçilerle ilgili genel kanaatiniz nedir?

Tayyip Erdoğan: Olumlu 44.3, Olumsuz 51.6, Fikir belirtmeyen 4.1

Devlet Bahçeli: Olumlu 32.8, Olumsuz 51.8, Fikir belirtmeyen 15.4

Meral Akşener: Olumlu 31.2, Olumsuz 49.3, Fikir belirtmeyen 19.5

Kemal Kılıçdaroğlu; Olumlu 28,6 Olumsuz 59,3 Fikir belirtmeyen 12,1

Selahattin Demirtaş; Olumlu 16,5 Olumsuz 67,3 Fikir belirtmeyen 16,2