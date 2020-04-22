Sörloth Trabzon’a döndü, karantinaya girdi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 23:15

Trabzonspor Kulübü, özel izinle ülkesi Norveç'e giden bordo mavili futbolcu Alexander Sörloth'un Türkiye'ye döndüğünü ve karantina sürecine girdiğini açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Özel izinle ülkesi Norveç’e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.