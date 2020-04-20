Sosyal Bilimlerin "Nirvana'sı" bir yaşında!

Nirvana Sosyal Bilimler sitesi yayın hayatına başlamasının ardından 1 yılı geride bıraktı. nirvanasosyal.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Güneş, yaklaşık bir yıllık sürede 570 içerik ürettiklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2020 Pazartesi, 15:00

Sosyal bilimler alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla geçen yıl yayın hayatına başlayan “nirvanasosyal.com” sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Güneş, yaklaşık bir yıllık sürede 570 içerik ürettiklerini açıkladı.

Emekli öğretim görevlisi Güneş, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önde gelen felfese ve sosyal bilimcileriyle röportajlara ağırlık vereceklerini, güncel makalelerin sayısını da artıracaklarını belirtti. Sosyal bilim ağırlıklı siteye, nirvanasosyal.com adresinden ulaşılabilir...


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