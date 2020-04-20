Sosyal Bilimlerin "Nirvana'sı" bir yaşında!
Nirvana Sosyal Bilimler sitesi yayın hayatına başlamasının ardından 1 yılı geride bıraktı. nirvanasosyal.com sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Güneş, yaklaşık bir yıllık sürede 570 içerik ürettiklerini açıkladı.
Sosyal bilimler alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla geçen yıl yayın hayatına başlayan “nirvanasosyal.com” sitesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Güneş, yaklaşık bir yıllık sürede 570 içerik ürettiklerini açıkladı.
Emekli öğretim görevlisi Güneş, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin önde gelen felfese ve sosyal bilimcileriyle röportajlara ağırlık vereceklerini, güncel makalelerin sayısını da artıracaklarını belirtti. Sosyal bilim ağırlıklı siteye, nirvanasosyal.com adresinden ulaşılabilir...
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!