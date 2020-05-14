Sosyal medya platformlarına 24 saat kuralı
Fransa’da dün yürürlüğe giren kanun kapsamında sosyal medya platformlarının yasaları ihlal eden içerikleri 24 saat içinde silmesi istenecek. 24 saat içinde bu içerikleri kaldırmayan şirketlere para cezası verilecek.
Fransa sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren yeni bir kanun çıkardı. Business Insider’da yer alan habere göre Facebook Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformları yasaları ihlal eden içerikleri 24 saat içinde kaldırmak zorunda kalacak.
Aynı habere göre 24 saat içinde bu içerikleri silmeyen
şirketlere para cezası uygulanacak. Yeni regülasyona uymayan şirketlere
uygulanacak para cezası 1.25 milyar dolara kadar çıkabilecek.
Avrupa Birliği Komisyonu Kasım ayında Fransa’nın AB’nin tüm birlik
üyesi ülkelerini kapsayacak kanunu yürürlüğe sokana kadar kararını askıya
almasını talep etmişti.
Fransa AB’den gelen bu öneriyi gözardı ederek bu konuda ilk
adımı attı. Söz konusu yasak nefret söylemi, terör propagandası gibi
içerikleri kapsıyor.
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