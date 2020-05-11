Soul müziğin güçlü sesi Betty Wright öldü

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:14

ilk önemli çıkışını henüz 17 yaşındayken “Clean Up Woman” adlı parçayla yapan Betty Wright’ın ölüm haberi ünlü şarkıcının yeğeni tarafından duyuruldu. Wright’ın ölümünüden iki gün önce de yakın arkadaşı Chaka Khan sosyal medyadan “Çok sevgili kardeşim Betty Wright’ın dularınıza ihtiyacı var” yazmıştı. Billboard’un haberine göre ünlü şarkıcı kanser tedavisi görüyordu.

1953 yılında hayata gelen Betty Wright (asıl adıyla Bessie Regina Norris) müziğe 1960’lı yılların sonlarına doğru geri vokal yaparak başladı. İlk solo albümünü (“My First Time Around”) 1968’de çıkaran Wright henüz 17 yaşındayken kaydettiği “Clean Up Woman” ile adını duyurdu ve parça R&B listelerinde iki numaraya kadar yükseldi.

1970’li yıllarda üst üste hit parçalara imza atan Betty Wright 1975 yılında yazıp kaydettiği “Where Is The Love” adlı parçayla En İyi R&B Şarkısı dalında Grammy kazandı.



70’li yılların sonundan itibaren kariyerinde düşüş yaşayan sanatçı 2000’lerde Making The Bank adlı TV programında mentorluk yaptı ve yine aynı yıllarda Jennifer Lopez, Gloria Estefan ve Joss Stone gibi sanatçıların yapımcılığına başladı. 2005 yılında Joss Stone’un “Mind Body & Soul” adlı albümünün yapımcılığını üstlendi ve albüm En İyi Pop Albümü dalında Grammy’ye aday oldu.





