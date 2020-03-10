Soyer'den üreticilere 13 bin fidan desteği: Köylü milletin efendisi olmaya devam edecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki üreticiyi desteklemek amacıyla meyve fidanı dağıtıyor. Bayındırlı üreticiler 2020 yılının ilk meyve fidanlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in elinden aldı. Tunç Soyer, "Atamızın da dediği gibi 'köylü milletimizin efendisidir'. Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Terle, güçle yanınızda olacağız" dedi.
Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı fidan dağıtımına Bayındır’dan başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır Zeytinova Mahallesi’nde düzenlenen törenle ilçede bu yılın bahar döneminde 527 köylüye verilecek 13 bin 85 armut, ayva, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kestane, şeftali, vişne ve zeytinden oluşan fidanların dağıtımını başlattı.
Türkiye'nin daha önce tahıl ambarı olduğunu ancak tablonun giderek değiştiğini kaydeden Soyer, 'başka bir tarımın mümkün' olduğunu düşündüklerini, bunu gerçekleştirmek için de üreticiye desteklerinin devam edeceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin ürettiği her ürünü satın alacaklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: "Hiç kuşkunuz olmasın ürettiğiniz ürünü dünyaya pazarlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir ürününüz elde kalmayacak. Huzurunuzda bunu taaahhüt ediyorum. Bu topraklarda çok daha güzelini birlikte ele ele üretmeye, İzmir'i, Türkiye'yi doyurmaya devam edeceğiz. Çocuklarınız, torunlarınız 'iyi ki bu topraklarda üretmeye devam ediyoruz' diyecek. Atamızın da dediği gibi 'köylü milletin efendisidir'. Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Terle, güçle yanınızda olacağız. Bayındır bizim göz bebeğimiz. Bayındır Belediye Başkanımızla birlikte bu bereketli topraklarda ortak projeye yapmaya devam edeceğiz. Fidanlarınızın bereketli olmasını diliyorum".
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