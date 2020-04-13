Soylu, 'göreve döndüm' dedi

13 Nisan 2020 Pazartesi, 10:09

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.

İstifasının kabul edilmemesinin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" dedi.

İSTİFA ETTİĞİ PAYLAŞIMI SİLDİ

Soylu, Twitter'da dün akşam yaptığı istifa paylaşımını bugün yaptığı yeni açıklamadan sonra sildi.



