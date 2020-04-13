Soylu, 'göreve döndüm' dedi
İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevine döndüğünü duyurdu.
Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.
İstifasının kabul edilmemesinin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah" dedi.
İSTİFA ETTİĞİ PAYLAŞIMI SİLDİ
Soylu, Twitter'da dün akşam yaptığı istifa paylaşımını bugün yaptığı yeni açıklamadan sonra sildi.
Video Haberler
- Çatıda oturan gençlere drone ile polis baskını
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!