Soylu'dan Devlet Bahçeli’ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam saatlerinde istifasını sunmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Soylu, bugün Twitter hesabından yayınladığı mesajla görevine döndüğünü duyurdu.
“BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR EDECEĞİM”
Soylu A Haber’e yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi arayarak teşekkür edeceğini belirterek, “Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım” dedi.
Soylu'nun konuşmasının ardından, Bahçeli'yi telefonla arayarak teşekkür etti.
AA'nın haberine göre telefon görüşmesinde Soylu'nun Devlet Bahçeli'ye,"hem nezaketi hem de ülkenin zor süreçlerden geçtiği her dönemde olduğu gibi dün akşam da kendisine yönelik devlet sorumluluğuna vurgu yapan çağrısı için teşekkür ettiği", MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de cevaben "devam kararından duyduğu memnuniyeti ve desteklerini" ifade ettiği öğrenildi.
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