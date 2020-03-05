Soylu'dan Terkoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ilk açıklama

05 Mart 2020 Perşembe, 11:53

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına ilişkin ilk defa konuştu.

CNN Türk'te canlı yayımlanan 'Tarafsız Bölge' programında soruları yanıtlayan Bakan Soylu, Terkoğlu ile Kılınç'ın sabah 4'te gözaltına alınmasına dair eleştirilere yanıt verdi. Soylu “Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00’te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00’de al!”ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu Oda TV'de yayımlanan habere tepki göstererek “Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya’da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya’da” dedi.