Soylu'nun istifasının ardından CHP liderinden ilk yorum
Soylu’nun istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.
Soylu’nun istifasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da ilk açıklama geldi. CHP’nin resmi Twitter hesabından da paylaşılan açıklamada, Kılıçdaroğlu, “Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi… Erdoğan'ı kurtarmak için Süleyman Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
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