Sözleri nedeniyle Halk TV'ye ceza veren RTÜK'e Kaftancıoğlu'ndan tepki: Tekrar ediyorum...

07 Mayıs 2020 Perşembe, 23:12

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK’ün Halk TV'ye en üst sınırdan cezası ve 5 kez program durdurma cezasına tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu, canlı yayında kullandığı ifadelerin cımbızlanarak alınan kelimeler üzerinden darbe anlamı çıkarıldığını ifade ederek, söz konusu kelimeleri tekrar etti.

CHP’li Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sözlerim arasından cımbızlanarak alınan kelimeler üzerinden darbe anlamı çıkarmak, ancak demokrasiyi rafa anayasayı askıya alan darbeci bir zihniyetin aklına gelir. İktidarın salgın günlerinde halkın esas sorunları olan işsizliğe, geçim kaygılarına hatta 3-5 tane maske teminine bile çözüm üretemediği için ortaya attığı bu suni gündemlerle meşgul olmayacağız. Tekrar ediyorum: erken, baskın ya da geç hiç fark etmez; ilk yapılacak seçimde gidecekler. Çünkü yönetemiyorlar” dedi.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

“ANCAK DARBECİ BİR ZİHNİYETİN AKLINA GELİR”

“Demokrasilerde iktidar, toplumsal meşruiyetini muhalefetin varlığı ile kazanır. İktidar her rejimde, muhalefet yalnızca demokrasilerde olur. Halk TV’de katıldığım Sözüm Var programında ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı olarak iktidarın erken ya da geç ilk seçimde değişeceğini söyledim. Sözlerim arasından cımbızlanarak alınan kelimeler üzerinden darbe anlamı çıkarmak, ancak demokrasiyi rafa anayasayı askıya alan darbeci bir zihniyetin aklına gelir. Halk TV’ye verilen cezanın gerekçesi bir televizyon kanalında muhalefetin iktidarı eleştirebiliyor olmasıdır.

Siyasi iktidar ile bizlerin arasında halkın iradesine olan yaklaşım farkının en somut, en yalın örneği İstanbul seçimleridir. Halkın iradesini tehdit bile değil direkt gasp eden darbeci bir zihniyet aranıyorsa; sadece mühürsüz oy pusulalarıyla sonuçları değiştirilen referandum ile 31 Mart İstanbul seçiminin neden ve nasıl iptal edildiğine bakmak yeterli olacaktır.

“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ HALKIN GEÇİM DERDİDİR”

Bu süreçlerde halktan ve hukuktan başka hiçbir güce sığınmayan bizler, bugün basın özgürlüğüne yaptığınız darbeye, siyasetin diline bulaştırdığınız tehdit ve hakaret söylemlerine karşı da yalnızca demokrasiyi, adaleti ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Halk geçim derdiyle, işsizlikle, yokluk ve yoksullukla boğuşurken buna seyirci kalanlar, günlerdir bizleri ölüm tehditleriyle, ağza alınmayacak hakaretlerle hedef göstermektedir. Türkiye’nin gündemi, sizin masa başında kurguladığınız suni düşmanlar değil halkın geçim derdidir, salgınla mücadeledir.

Halk TV ve gazeteciler mesleklerinin gerektirdiğini yapmışlardır, yapmaya devam edeceklerdir. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olarak kabul edilen basına yönelik bu tahammülsüzlük darbeci zihniyetin en belirgin özelliği olduğu unutulmamalıdır. Bizler muhalefet partisi olarak varlık sebebimiz olan fikirlerimizi iktidara taşıma görevimizi her fırsatta dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

"Gİ-DE-CEK-LER"

İktidarın salgın günlerinde halkın esas sorunları olan işsizliğe, geçim kaygılarına hatta 3-5 tane maske teminine bile çözüm üretemediği için ortaya attığı bu suni gündemlerle meşgul olmayacağız. Bizler hayatın her alanında halkın sorunlarını konuşmaya, çözüm üretmeye ve demokrasinin var olması için çalışmaya devam edeceğiz.

Tekrar ediyorum: erken, baskın ya da geç hiç fark etmez; ilk yapılacak seçimde Gİ-DE-CEK-LER! Çünkü YÖ-NE-TE-Mİ-YOR-LAR!”



