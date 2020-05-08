Sperm üzerinde koronavirüs tespit edildi: Virüs cinsel yolla bulaşabilir
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'deki Shangqiu Şehir Hastanesi'nde araştırma yapan doktorlar, sperm üzerinde Covid-19 tespit etti ve virüsün cinsel yolla bulaşabildiği öne sürüldü.
JAMA Network Open isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre, bu hastalardan yüzde 9'unun iyileşme sürecinde olduğu ve virüsün spermde bu süreçte de bulunduğu aktarıldı.
Araştırmayı yürüten bilim insanı Diangeng Li, "SARS-CoV-2'yi bazı Kovid-19 hastalarının spermlerinde bulduk. Bunlardan bir kısmı iyileşmekte olan hastalardı" açıklamasını yaptı.
EBOLA VE ZİKA VİRÜSLERİ DE SPERMDE GÖRÜLDÜ
Sözcü'nün haberine göre; araştırma ekibi, "Virüs erkek üreme sisteminde çoğalamasa da bağışıklık sisteminin bu bölgedeki istilacı virüsle mücadele edemediğini ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.
Bilim insanları bu bulgunun şaşırtıcı olmadığını söylerken, "Ebola ve Zika virüsleri de hastalar iyileştikten aylar sonra spermde bulunabiliyordu. Birçok virüs erkek üreme sisteminde yaşayabiliyor" açıklamasını yaptı.
SPERMDEKİ VİRÜS BULAŞICI MI?
Yetkililer, spermdeki virüsün bulaşıcı olup olmadığına dair net bir bilgi vermezken, "Eğer gelecekte yapılacak araştırmalarda cinsel yolla bulaştığı ortaya çıkarsa, bunu önlemek için daha dikkatli olmak gerekir. Prezervatif kullanmak bu hastalar için önemli bir önleyici olabilir. Salgı ve kan haricinde iyileşen bir hastanın spermi de diğerlerini etkileyebilir" ifadesini kullandı.
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