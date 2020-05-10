SPK'den 25 internet sitesi için 'engelleme' talebi

Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı işlem yaptıkları gerekçesiyle 25 web sitesinin kapatılmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2020 Pazar, 13:13

Sermaye Piyasası Kurulu, 25 web sitesinin kapatılmasını istedi. SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.

spk.gov.tr/u/?u=30a7ce3c

İşte o siteler:

https://invests360tr.com

https://www.highfx365.com

https://www.forexnedir8.co

https://lidyafx8.com

https://am-profit.com

https://www.troyforex10.com

https://zesforex5.com

https://gannmarkets.house

https://www.liberalfxtr4.com

https://www.liberalfx13.com

https://www.balansfx20.com

https://forextr9.com

https://www.trendfx33.com

https://www.ekolfx56.com

https://hizlifx27.com

https://www.hizlifx.co

https://www.klasfx49.com

https://forexhesapac24.co

https://uzmanfx22.org

https://www.uzmanfx33.net

https://www.demoforeks20.com

https://www.17galafx.com

https://asforex30.com

https://www.olivemarkets26.com

https://www.phaseforex11.com


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