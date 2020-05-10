SPK'den 25 internet sitesi için 'engelleme' talebi
Sermaye Piyasası Kurulu, yasa dışı işlem yaptıkları gerekçesiyle 25 web sitesinin kapatılmasını talep etti.
Sermaye Piyasası Kurulu, 25 web sitesinin kapatılmasını istedi. SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışından kaldıraçlı işlem yaptırıldığını tespit ettiği internet sitelerine ilişkin erişim engelleme talebinde bulundu.
İşte o siteler:
https://invests360tr.com
https://www.highfx365.com
https://www.forexnedir8.co
https://lidyafx8.com
https://am-profit.com
https://www.troyforex10.com
https://zesforex5.com
https://gannmarkets.house
https://www.liberalfxtr4.com
https://www.liberalfx13.com
https://www.balansfx20.com
https://forextr9.com
https://www.trendfx33.com
https://www.ekolfx56.com
https://hizlifx27.com
https://www.hizlifx.co
https://www.klasfx49.com
https://forexhesapac24.co
https://uzmanfx22.org
https://www.uzmanfx33.net
https://www.demoforeks20.com
https://www.17galafx.com
https://asforex30.com
https://www.olivemarkets26.com
https://www.phaseforex11.com
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