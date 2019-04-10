Mustafa Cengiz divanda konuşmadı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, nisan ayı divan kurulunda konuşmadı.Galatasaray Spor Kulübü Nisan Ayı Olağan Divan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Saat 13.30’da başlayan toplantı, 18.00’de sona erdi. Toplantıda toplam 16 divan üyesi kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her divan kurulu toplantısında konuşmacılara verdiği toplu cevabı bu kez gerçekleştirmedi. Genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesinin ardından mahkemeye başvuran Cengiz, karardan sonra yapılan ilk toplantıda kendisine yapılan eleştirileri sadece dinledi. Divan kurulu üyeleri Başkan Cengiz’in toplantıda konuşmasını beklerken, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun, “Başkan konuşacak mısınız?” sorusuna ise Cengiz el sallayarak hayır cevabını verdi.Mustafa Cengiz ayrıca toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmadı.(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)