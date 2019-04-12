Osmanlıspor’a İstanbul dur dedi

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.Maçtan dakikalar7. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sinan Kurt’un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.28. dakikada sağ taraftan Caner Arıcı’nın ortasında kale önünde Sinan Kurt’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.51. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mbu’nun sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.77. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İbrahim Yılmaz’ın içeri çevirdiği topla ön direkte buluşan Bauque’nin dokunuşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Bauque’nin pasında kale önünde Cajic topla buluştu. Cajic’in düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Osmanlıspor savunmasına çarparak kaleci Karce Marskas’ta kaldı.88. dakikada Onur Ergün’ün uzun ara pasında Bauque ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bauque’nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Karce Marskas’tan döndü.90. dakikada sol taraftan Tuncer’in ortasında arka direkte Bauque kafayla ortaya indirdi. Kale önünde seken topa İbrahim Halil Çolak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Metin xxİstanbulspor: Alperen Uysal xx, Ali Dere xx (Halil Çolak dk. 86 xx), Wellington xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx, Muhammed Demirci xx (Cajic dk. 62 x), Eslem xx, Enes Durmuş xx (Bauque dk. 77 x), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, İbrahim Yılmaz xxYedekler: Umut Kaya, Arif Morkaya, Ali Aytemur, PerovicTeknik Sorumlu: Tamer AvcıOsmanlıspor: Karce Marskas xx, Caner Arıcı xx, Anıl Karaer xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Mbu xx (Lembi dk. 72 x), Mathew xx, Hasan Kılıç xx, Sinan Kurt xx (Beykan dk. 77 x), Burhan Eşer xx, Magaye xx (Mertan Caner dk. 85 ?)Yedekler: Abdulaziz Demircan, Galip Güzel, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet YiğitTeknik Direktör: Osman ÖzköylüGol: İbrahim Halil Çolak (dk. 90) (İstanbulspor)Sarı kart: Ali Dere (İstanbulspor)(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)