Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şiddetli 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor’u evinde yenmenin sevindirici olduğunu söyledi.Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, Bursaspor maçını değerlendirdi. Zorlu bir maça çıktıklarını dile getiren Karaman, “Bursaspor gerçekten normal şartlarda mücadelesini, tekniğin karşılığı pozisyonda değil. İyi bir takımınız var. Bundan sonraki süreçte daha farklı takım izleyebilirsiniz. Biz bu zorluğu ilk yarıda daha fazla yaşadık. Savunmadan top çıkartamayıp, arzu ettiğimiz oyunu oynayamadık. Bunda Bursaspor’un oyun etkinliği ön plandaydı. İkinci yarı tersine döndü. Ayağa pası yapmaya çalıştık. Genelde, şiddetli 3 puana ihtiyacı olan Bursaspor’u evinde yenmek sevindirici. Biz UEFA’ya zorluyoruz. Bir üst basamağa çıkıp, doğrudan gruplara kalma çabası içerisindeyiz. Ligin sonlarına doğru geldiğimizde oldukça çekişmeli, heyecanlı müsabakalar oluyor. Böyye bir müsabakayı kazandığımı için memnunum” diye konuştu.“BİZİM GEÇTİĞİMİZ YOLLARDAN HİÇBİR TAKIM GEÇMEDİ”Bursaspor’un iyi bir takım olduğunu dile getiren Karaman, “Koşu mesafesi olarak ligdeki iyi takımlardan birisi. Bahsettiğiniz takım Bursaspor ama bulunduğunuz pozisyonla rakibi kıyaslarsanız eksik kalırsınız. İlk yarıda Bursaspor iyi oynadı. Bizim oyuncularımız ilk yarı beklenende değildi. İkinci yarı oynanan oyundan memnunum. Bir karamsarlığa kapılmayalım. Bizim geçtiğimiz yollardan hiçbir takım geçmedi. Her takım herkesi yenebilir. Bizde bunun içerisindeyiz” şeklinde konuştu.BURSASPOR CEPHESİBursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımın böyle oynadığı zaman işin içerisinden çıkacaklarını dile getirdi.Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu Mesut Bakkal, Trabzonspor maçını değerlendirdi. Bakkal, “İki, üç günlük çalışma. İstatistiklere de baktım hepsinde önde olan takımız. Bu maçın sonucu bu değil. Ben 3 gün oldu çalışalı, inanılmaz tepki veren takım buldum. 10 tane korner, ceza sahası içerisinde topla buluşma 35, ikili mücadeleler bizde. Siz böyle oynayın, biz bu işin içinden çıkarız” dedi.“MÜCADELEDEN MEMNUNUM”İyi niyetli, bir şeyleri üreten takım olduğunu dile getiren Bakkal, “Üçüncü bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maçı farklı çevirebilirdik. Ben mücadeleden memnunum. Talihsiz bir gol yedik. Artık diğer maça hazırlanacağız. İyi olacağımızın inancındayım” diye konuştu.“OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM”Gol yollarındaki sıkıntı ile ilgili soruya Bakkal, “Devam edeceğiz. Sakho inanılmaz oynadı. Yusuf dikine oynadı. Yüreklendirip, devam edeceğiz. Özellikle Sakho, Yusuf ve çoğu oyuncunun performansından memnunum. Bu bize inşallah şanslı olarak geri döner” diye cevapladı.(Ahmet Faruk Çabuk - Fatih Çapkın /İHA)