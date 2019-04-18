Lig biterken hakemlere VAR eğitimi

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen A Klasman Hakemleri VAR seminerlerinin dördüncüsü yapıldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik de seminerin bir bölümüne katıldı ve hakemlerin çalışmalarını izledi.A Klasman Hakemleri VAR Semireri, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti.A klasman hakemlerinin VAR konusunda sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olan ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek tarafından verilen seminerde hakemler protokol konusunda teorik eğitimler alırken, müdahale çizgisinin anlatılması amaçlı video test uygulaması ve pratiğe yönelik önemli bir araç olan simülatör çalışmaları da yapıldı.(İHA)