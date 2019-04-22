Geçmiş olsun Hüseyin, geçmiş olsun Trabzonspor

Trabzonspor, ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen’le ilgili açıklamada bulundu.Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, ailesiyle birlikte trafik kazası geçiren Hüseyin Türkmen ve ailesinin durumu hakkında kulüp internet sitesinden açıklamalarda bulundu.Güven, "Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçla Samsun’dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye’de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun’un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevk edildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”dedi(Gökmen Şahin /İHA)