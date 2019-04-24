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Shane Long: Southampton'ın İrlandalı golcüsü İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekorunu kırdı

Southampton'ın İrlandalı golcüsü Shane Long, takımının Watford ile oynadığı maçta İngiltere'de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.
BBC Türkçe
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 07:27

Shane Long
Getty Images
Shane Long

Southampton'ın İrlandalı golcüsü Shane Long, Salı günü takımının Watford ile oynadığı maçta İngiltere'de Premier Lig tarihinin en hızlı golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Shane Long, 7 saniye 69 salisede topu fileleri gönderdi.

Karşılaşma ise Andre Gray'in 90. dakikada attığı golle 1-1 bitti.

32 yaşındaki Shane Long maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Menajerimiz maça hızlı başlamamızı ve rakibimizi baskı altında tutmamızı istemişti. Böylesi bir rekoru kırmak güzel" dedi.

İrlandalı golcü bu sezon şu ana kadar 3'ü son 4 maçta olmak üzere 4 gol attı.

İngiltere Premier Ligi'nde en hızlı gol rekoru daha önce Tottenham Hotspur'un defans oyuncusu Ledley King'e aitti.

Ledley King, 2000 yılında takımının Bradford ile oynadığı maçta 9 saniye 82 salisede topu filelere göndermişti.

King ise rekorunun kırıldığı dakikalarda İngiltere Premier Ligi'nde Salı akşamının bir diğer maçı olan Tottenham-Brighton maçını stadyumda izliyordu.

Tottenham 3 hafta önce açılan yeni stadyumundaki maçı 1-0 kazanarak Premier Lig'de son 3 haftaya 3. sırada girdi.

İngiltere Premier Ligi'nde atılan en hızlı goller

Süre (saniye)

Oyuncu

Maç

Sezon

7.69

Shane Long

Watford v SOUTHAMPTON

2018-19

9.82

Ledley King

Bradford City v TOTTENHAM

2000-01

10.52

Alan Shearer

NEWCASTLE United v Manchester City

2002-03

10.54

Christian Eriksen

TOTTENHAM v Manchester United

2017-18

11.90

Mark Viduka

Charlton v LEEDS UNITED

2000-01

12.16

Dwight Yorke

Coventry v ASTON VILLA

1995-96

12.94

Chris Sutton

Everton v BLACKBURN ROVERS

1994-95

13.48

Kevin Nolan

Blackburn Rovers v BOLTON WANDERERS

2003-04

13.52

James Beattie

Chelsea v SOUTHAMPTON

2004-05

13.64

Asmir Begovic

STOKE CITY v Southampton

2012-14

Kaynak: İngiltere Premier Ligi

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