Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor maçı sonrası kaleci Volkan Demirel’in açıklamalarına ilişkin olarak, "Trabzonsporlular’la konuşmadım. Volkanla konuştuk. Volkan’ın dediği bizim için esastır" dedi.Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Kötü oynadık fakat iyi mücadele ettiğimiz dakikalar da oldu. Pozisyonlara baktığımız da bizim daha baskılı oyunumuz olduğunu düşünüyorum. Gönül isterdi ki çok daha iyi oynayalım ama kötüydük. Bizden daha da kötü olan bir hakem vardı. Biz bazı şeyler iyi niyetle konuşmayla düzelir dedik fakat anladık ki Bursa’dan bu yana hiçbir şey değişmemiş. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çirkin oyunun hiçbir zaman içinde olmayacağız. Bir sonraki hafta için bu haftadan alamayacağız. Federasyonu ziyaretlerimizde biz futbolu nasıl güzelleştiririz ne yaparız oluşumları nasıl daha netleştiririz diye konuşacağız. Kesinlikle biz nasıl buradan faydalanırız şunu şöyle yapın diye telkinlerde tavizlerde bulunmayacağız. Bugün bir kere daha gördük. 10 kişi kaldığımızda verdikleri mücadeleden dolayı oyuncuları kutluyoruz. Hazırlanmış önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklarını açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu çirkin oyunun parçası olmayacağız. Sadık da bırakın ikinci sarı kartı birinci sarı kartın bile tartışılması gereken yerde böyle bir şey olması hakikaten Türk futbolu adına bence utanç verici" dedi."VOLKAN’IN DEDİĞİ BİZİM İÇİN ESASTIR"Kaleci Volkan Demirel’in açıklamalarına ilişkin olarak ise Özsoy, "Trabzonsporlular’la konuşmadım. Volkanla konuştuk. Volkan’ın dediği bizim için esastır. Böyle olduğu takdirde de kabul edilir bir şey değildir. Yapılan söylenen her kötü sözü iade ediyoruz. Tabii onları da anlıyoruz aynı diğer rakiplerimiz gibi çok uzun süreler bizi yenemeyenlerin tam yendik diye giderken bir üzüntüye neden olmuş olabilir, onları yapanları kınıyorum" şeklinde konuştu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilgili olarak ise Özsoy, "Ersun hocayla ilgili hiçbir düşüncemiz ya da yaptırımımız yok. Kendisiyle 1,5 yıllık kontratımız var. Dolayısıyla basında da çıkan birkaç şey var ki bunlarla ilgili bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yorum yapmamız doğru olmaz" dedi.(Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar /İHA)