Fevzi Şeker Güreş Turnuvası’nda madalya yağmuru

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 15. Uluslararası Türk Dünyası Fevzi Şeker Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası, sona erdi.
Kağıthane Belediyesinin desteğiyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, Kosova, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Özbekistan'dan sporcular katıldı.
Kağıthane ilçesindeki Profilo Endüstri Meslek Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirilen final müsabakalarında Türk sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.
Takım sıralamasında Türkiye ikinci sırayı elde ederken, Ukrayna birinci oldu.