Paletli Yüzme Şampiyonası’nda 16 Türkiye rekoru

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 16 Türkiye rekoru kırıldı.Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye rekorları peş peşe geldi. Paletli yüzmede performanslarını her geçen gün arttıran sporcular, şampiyonada 16 Türkiye rekoruna imza attı. 23 spor kulübünden 58 kadın, 90 erkek sporcunun büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarındaki 28 yarışmada verdiği mücadelelerde kadınlarda 13, erkeklerde 3 Türkiye rekoru kırıldı. Su üstü, çift palet, dip ve tüp branşlarında kıyasıya rekabet eden sporculardan Beril Ülker, 9 Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.BERİL ÜLKER’DEN 9 TÜRKİYE REKORUİTÜ GVO Spor Kulübü’nden Beril Ülker şampiyonanın en çok rekor kıran sporcusu oldu. Ülker, 50 metre çift palette 23.53 saniyelik derecesiyle büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında 3 kez, 42.73 saniyede yüzdüğü 100 metre su üstü disiplinde genç A, genç B gruplarında 2 kez, 50 metre dip yarışında 17.77 saniyelik derecesiyle genç A, genç B’de 2 kez, 200 metre su üstünde 1.37.68 dakikayla genç B ve 50 metre su üstünde 19.23 saniyelik derecesiyle genç B yaş gruplarında birer kez olmak üzere toplam 9 Türkiye rekoruna imza attı.DÜNYA ŞAMPİYONU YEŞİLBAŞ’TAN 2 TÜRKİYE REKORUŞampiyonada, gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu unvanına sahip İTÜ GVO Spor Kulübü’nden Ayşe Ceren Yeşilbaş’tan ise 2 Türkiye rekoru geldi. Yeşilbaş, 1.34.43 dakikalık derecesiyle 200 metre su üstü, 7.05.82’lik derecesiyle 800 metre su üstü branşında büyükler yaş grubunda 2 Türkiye rekoru kırdı. Bahçelievler Belediye Spor Kulübü’nden Ceren Güran da 400 metre çift palette 4.03.50 dakikalık derecesiyle genç B kategorisinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.ERKEKLERDE 3 TÜRKİYE REKORUŞampiyonada erkeklerde kırılan 3 rekordan ikisine Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nden Yunus Ayvazoğlu imza attı. Ayvazoğlu, 1.44.41 dakikada bitirdiği 200 metre çift palette genç B yaş grubunda, 3.41.45 dakikalık derecesiyle 400 metre çift palette yine genç B grubunda 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Maviay Spor Kulübü’nden Kaan Demir, 50 metre çift palette 20.82 saniyelik derecesiyle genç A’de Türkiye rekoru kırarken, İTÜ GVO Spor Kulübü, bayanlar 4x200 bayrak yarışında 6.37.04 dakikalık derecesiyle büyüklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.KADIN VE ERKEKLERDE EN BAŞARILI SPORCU VE KULÜPLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİŞampiyonluk yarışlarının sonunda kulüplerin büyükler, genç A ve genç B kategorilerinde aldığı toplam puana göre belirlenen en başarılı spor kulüpleri de belli oldu. 23 spor kulübü arasında kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübü birinci, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü ikinci, Bakırköy Su Sporları Kulübü üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde en başarılı spor kulübü ise Bakırköy Su Sporları Kulübü oldu. Onu Gaziantep Şehitkamil Belediye Spor Kulübü takip ederken, üçüncülük kürsüsüne Bakırköy Ata Spor Kulübü çıktı. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan kapanış ve ödül töreninde, sporcu ve takımlara madalyaları takdim edildi.TSSF BAŞKANI DOÇ. DR. ÖZEN’DEN KUTLAMA MESAJITSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, rekorlara imza atan, ilk üçe giren sporcu ve spor kulüplerini yürekten kutladığını belirterek, “Çok heyecan verici başarılara tanık oluyoruz. Paletli yüzmede sporcularımız her şampiyonada kendilerini aşıyorlar. Bu başarılar, Türk sporu adına mutluluk ve umut verici gelişmeler. Şampiyonaya katılan her sporcumuza teşekkür ediyorum” dedi.Özen, organizasyona verdikleri destekten dolayı, Spor Genel Müdürlüğü’ne, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Samsun Valiliği’ne, Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Atakum Kaymakamlığı, Atakum Belediye Başkanlığı, Spot Toto ve Central Rent A Car’a, çalışmaları nedeniyle de organizasyon ekibine teşekkür etti.(İHA)