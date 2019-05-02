Japon Büyükelçi, Galatasaray - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Miyajima, dev derbiye ilişkin, "Gerçekten son derece heyecan verici çok önemli bir maç olacak. Ben şahsen izleyeceğim. Umut ederim ki harika bir maç olacak. Türkiye'deki Japonlar ve Türkiye'deki Japonlar bu maça odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"ONLARLA GURU DUYACAĞIZ"

Miyajima, maça gelecek Japon futbolseverlerin sayısını bilmediğini ancak bazı turizm şirketlerinin çok büyük kampanyalar düzenlediğini söyleyerek, "Nagatomo - Kagawa maçı olarak lanse ediyorlar. Çok sayıda taraftarın geleceğini inanıyorum. Ben de tribünde olacağım. Her iki takıma da başarı ve şans diliyorum. Onlarla gurur duyacağımızdan emin olabilirsiniz."