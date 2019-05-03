TFF ve Katarlılara Süper tepki

Türkiye Futbol Federasyonu TFF ve beIN SPORTS’un birlikte hazırladığı ve Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Futbolun Süperleri ödül töreninin kazananları belli oldu… Gecede Galatasaray ve Trabzonspor’dan hiçbir ismin ödül almaması dikkat çekerken, aynı zamanda geçtiğimiz sezon lig bitiminden sonra düzenlenen ödül töreninin bu yıl bitime 4 hafta kala gerçekleşmesine de tepki gösterildi.

Futbol camiasını bir araya getiren ödül törenine çok sayıda davetli katılırken Galatasaray, kulüp halinde katılmama kararı aldı. Galatasaray’ın 28 golle gol krallığında birinci sırada bulunan golcüsü Mbaye Diagne de tören sırasında tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşun töreni düzenlendiği sırada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Diagne, “Hepsi bize karşı olsalar bile daha güçlüyüz. Tanrı hep burada” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı’nın ödülleri eleştirildi.

Herhangi bir kupa kazanamayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı “Yılın Süper Teknik Direktörü” olurken, Liverpool ve Bayern Munich gibi devlerin izlediği Trabzonspor’un oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür ise “Yılın Süper Yükselen Yıldızı” ödülünü alamadı.

Yılın süper 11’inde ligde 2. sırada yer alan Galatasaray ile 4. sırada yer alan Trabzonspor’dan hiçbir oyuncunun yer almaması dikkat çekti.

FUTBOLUN SÜPERLERİ’NDE KAZANAN İSİMLER ŞÖYLE;

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok (Başakşehir)

Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu (Başakşehir)

Yılın Süper Fair-Play’i: Fuat Çapa

Yılın Süper Orta sahası: Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (Roma)

Yılın Süper Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

beIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Başakşehir)

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca (Başakşehir)

YILIN SÜPER 11’İ

Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Domagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Edin Visca (Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş)