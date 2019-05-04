Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan şehitler için taziye mesajı





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin Azez bölgesinde askerlerimizle teröristler arasında çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu bir askerimizin yaralandığını, Hakkari'deki bir üs bölgesine teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu üç askerimizin şehit olduğunu bir askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan askerimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.