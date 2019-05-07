Fenerium'dan "Her şey çok güzel olacak" yanıtı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün giyim mağazası Fenerium, Sarı-Lacivertli bir taraftarın "Her şey çok güzel olacak" paylaşımına yanıt verdi.

Fenerbahçeli bir taraftarın, Ülker Stadyumu'nda açılmış "Her şey çok güzel olacak" pankartını göstererek "Bunu tişört mü yapsak acaba?" sorusuna yanıt veren mağazanın sosyal medya ekibi, "Önerinizi ilgili birime iletiyoruz" cevabını verdi. Bu yanıt internette yüzlerce paylaşım aldı.