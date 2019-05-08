Fikret Orman'ın listesi belli oldu

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 12 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılacakken mevcut başkan Fikret Orman, Yönetim Kurulu listesini divan başkanlığına teslim etti.

Mevcut başkan Fikret Orman, eski yönetimden 4 isimle yollarını ayırırken tüzük gereği 13'e düşecek yönetim kuruluna iki yeni üye ekledi. Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık ve Gökçe Meriçten yeni listede yer almazken Doğan Küçükemre ve Serkan Yazıcıoğlu yönetime giren iki isim oldu.

Fikret Orman'ın yeni yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: Serdal Adalı - Ahmet Ürkmezgil - Umut Güner - Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Deniz Atalay - Ahmet Kavalcı - Hüseyin Yücel - Hüseyin Mican - Hakan Özköse - Erdal Karacan - Melih Aydoğdu - Doğan Küçükemre - Sekan Yazıcıoğlu.