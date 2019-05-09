"Final Four’da savaşacağız”

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında iyi oynadıklarını söyledi.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta’yı 90-67’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçlarının her zaman özel olduğunu aktaran Obradovic, "Çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final öncesi son maçımızdı ve bu bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.“EGEHAN ALIŞIK OLMADIĞI POZİSYONDA ÇOK SAVAŞTI”Obradovic, Egehan Arna’nın Galatasaray karşısında gösterdiği performansa değinerek, "Özellikle savunmada iyi mücadele etti. Alışık olmadığı bir pozisyonda oynadı ancak çok savaştı. Maçtan önce takımdaki herkesle savaşmamız gerektiğini konuştuk. O yüzden oynama şekillerinden çok memnunum" diye konuştu.“FİNAL-FOUR’DA YÜZDE YÜZÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ”THY Euroleague Final-Four öncesi 4 önemli oyuncusunun sakatlığı ile ilgili konuşan deneyimli başantrenör, kariyerinde daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını vurgulayarak, "Dört çok önemli oyuncumuz dışarıda kaldı. Sadece oynamamaları sorun değil. Düzgün antrenman da yapamıyoruz. Hiç oynamadığımız bir şekilde oynuyoruz. Beş tane oyun kurucu ile oynuyoruz. Oyuncularımız her şeyi deniyor. Takımın çalışma şeklinden çok memnunum. Kalinic ve Vesely’in durumuna bakacağız. Şüpheniz olmasın yüzde yüzümüzle savaşacağız. Takımın karakteri böyle ve aksini düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.GALATASARAY CEPHESİ- Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Fenerbahçe Beko karşısında çok fazla top kaybı yaptıklarını belirtti.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme maçında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe Beko’ya 90-67’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko’yu galibiyet için tebrik eden Erdoğan, "Bugün bizden çok daha iyi bir takım performansı gösterdiler. Önemli oyuncularımız kolay fauller yaparak kenara geldi. Bizim skor silahlarımız çok belli. Maçın genelinde çok arzu etmediğimiz ve keyif almadığımız bir basketbol sergiledik. Bu maç prestij ve rekabetimiz açısından önemliydi. Bu maçta olabileceği kadar iyi oynamayı planlıyorduk. Çok fazla top kaybı yaptık. Bu kadar top kaybı yaparsanız Fenerbahçe Beko deplasmanında kazanmanız kolay değil. Oyuncularımın bu sezon genel olarak gösterdiği performanstan memnunum” şeklinde konuştu.“İKİ EKİBİN BAŞARISI DA BİZİ ÇOK MOTİVE EDECEK”THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes için mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, "İnşallah hak eden ekip kazanır. Ülke basketbolu adına önemli. Fenerbahçe Beko’nun ardından Anadolu Efes’in de finale kalmasını önemsiyorum. İki ekibin başarısı bizi daha çok motive edecek" açıklamasını yaptı.(Bora Akyol /İHA)