A Spor Koordinatörü Serkan Korkmaz'ın çifte standartlı 'suçu'

Galatasaray'ın Mayıs Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, ''23 Haziran'da şampiyonluğumuz dahil her şey güzel olacak. Türkiye'nin yüzde 70'inin bayram yapacağı bir gün olacak. Ülkemizin kurtuluşu bu genç çocuğun kazanmasındadır'' dedi. Ekrem İmamoğlu’na destek veren ve ‘her şey çok güzel olacak’ sloganını söyleyen Kozak, salondan büyük alkış aldı. Kozak'a salondaki bazı üyelerin destek verdiği ve 'her şey çok güzel olacak' sloganını attığı görüldü. Konuşmanın sonunda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun “Umarım bu son divan toplantımız olmaz” esprisi de salonda gülüşmelere neden oldu.

A SPOR YAYIN KOORİNATÖRÜ 'SUÇ' DEDİ



Kozak'ın konuşmasını eleştiren A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Spor kulüpleri, ekonomik rant peşinde koşanlarca iflas noktasına kadar getirildi. Sempatisi tüm gezegene yayılmış koskoca bir spor kulübünün divan kürsüsünü sadece belirli bir siyasal partiye hizmet edecek şekilde kullanmak her şeyden önce bir suç bence."





Spor kulüpleri, ekonomik rant peşinde koşanlarca iflas noktasına kadar getirildi. Sempatisi tüm gezegene yayılmış koskoca bir spor kulübünün divan kürsüsünü sadece belirli bir siyasal partiye hizmet edecek şekilde kullanmak her şeyden önce bir suç bence. — Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 8 Mayıs 2019

YILDIRIM DEMİRÖREN'İ HATIRLATTILAR

Twitter kullanıcıları ise Türkiye'de sistemi değiştiren ve başkanlık sistemine geçilmesini sağlayan 16 Nisan Referandumu'nda dönemin Türkiye Futbol Fedarasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in yaptığı konuşmayı hatırlattı. Demirören, 20 Mart 2017'deki Futbol Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım daha güçlü Türkiye için 17 Nisan sabahı 'Evet' diyen bir Türkiye'ye uyanmak için saygılarımı sunuyorum." demişti. O dönem A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz başta olmak üzere bu konuşmaya hiç değinilmemişti. Demirören, Beşiktaş Başkanlığı döneminde kulübü büyük borç batağına sürüklemiş ve siyah-beyazlılar bu yüzden 1 yıl Avrupa kupalarına katılamamıştı.





