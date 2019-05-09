Koç Topluluğu Spor Şenliği 30. yaşını çoşkuyla kutladı

Türkiye’nin ilk kurumsal şenliği olan Koç Topluluğu Spor Şenliği, 30’uncu yaşını coşkuyla kutluyor. Bu yıl 17 ülkedeki 32 şirkette görev yapan 6 bin çalışanın katılımıyla gerçekleşen Spor Şenliği’nin Kapanış Töreni 8 bine yakın Koç’luyu Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün Bağlarbaşı Korusu’nda buluşturdu. Törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol’un yanı sıra Grup Başkanları, Genel Müdürler, Topluluk Çalışanları ve aileleri katıldı.

Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un 1989 yılında başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği, 30’uncu yaşını kutluyor. Koç Topluluğu’nun küresel vizyonu doğrultusunda son 3 yıldır uluslararası bir şenliğe dönüşen organizasyon bu yıl 3 kıta, 17 farklı ülkedeki 32 şirketten 6 bine yakın sporcuyu buluşturdu. Şenliğin Kapanış Töreni kapsamında Romanya’dan Pakistan’a, Norveç’ten Çin’e uzanan 17 ülkeden 150’ye yakın sporcu İstanbul’a geldi. Pazar günü gerçekleşen Kapanış Töreni adeta festival havasında geçerken Koç Topluluğu Spor Kulübü’nün Bağlarbaşı Korusu 8 bine yakın Koç’luyu bir araya getirdi. Topluluk Şirketleri’nin desteğiyle sabah erken saatlerden itibaren çalışanlara yönelik aktiviteler gerçekleştirilirken, Koç çalışanları aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi.

Koç Topluluğu Spor Şenliği’nde 16 Branşta Mücadele Vardı

Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından 16 Şubat-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Futbol, 3x3 Basketbol, Bowling, Atletizm, Basketbol, Voleybol, Tenis, Yüzme, Masa Tenisi, Yelken, Satranç, Bisiklet, Kürek, Kros, Plaj Voleybolu ve Badminton branşlarında düzenlenen Koç Topluluğu Spor Şenliği kapsamındaki müsabakalarda 461 takım mücadele etti. Bu yıl ilk kez Samsun’un da eklenmesiyle İstanbul, Adana, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 6 bölgede müsabakalar düzenlendi. Organizasyon kapsamında yarışan kadın sporcuların sayısı ise yüzde 27 artarak 820’ye ulaştı. Etkinlikte bu yıl ilk defa emeklilere özel kategori açıldı. Koç Topluluğu Emeklileri tenis, bowling ve satranç branşlarında yarıştı. Şenliğin, Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu’nda gerçekleşen final müsabakaları ile madalya ve kupa töreni; Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Grup Başkanları, Genel Müdürler, Koç Topluluğu çalışanları ve ailelerinin de katılımıyla mini bir olimpiyat kapanış töreni havasında gerçekleşti. Şenliğin final günü Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri için gün boyunca aktiviteler düzenlendi. Ayrıca, Fenerbahçe Beko Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncu Nicolo Melli, Genel Menajer Maurizio Gherardini, Fenerbahçeli milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Türk basketbol camiasının önemli isimlerinden Orhun Ene ve Wimbledon kazanan tek Türk sporcu olan Yankı Erel hem ödül töreni hem de etkinlik alanında Koç Topluluğu çalışanları ve aileleri ile buluştu.

Ali Y. Koç: “Bu gördüğüm sahne ile gurur duyuyorum”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Bugün Şenliğimize 17 ayrı ülkeden çalışma arkadaşlarımız geldi. En güzel şey de bu etkinliğe çocukların gelmesi. Geldiğimiz noktada burada da Koç Topluluğu’nun global bir şirket olduğunu görüyoruz. Bu şenliğin arkasında çok büyük bir emek var. 4 yıl önce ödül töreninde 800 kişiydik. Bugün 6 bin sporcuya eriştik. Bu gördüğüm sahneyle gurur duyuyorum. Daha nice yıllar Koç Topluluğu Spor Şenliği’nin büyüyerek devam etmesini diliyorum” dedi.

Levent Çakıroğlu: “Koç Topluluğu Spor Şenliği, başarı, dayanışma, cesaret, dostluk ve heyecanı; sporun birleştirici gücünü arkasına alarak, farklı bir platformda bizlere yaşatıyor”

Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Toplumsal gelişmişliğin göstergeleri ekonomik parametrelerle sınırlı değil. Bilim, kültür, sanat ve spordaki gelişme seviyesi de, en az ekonomik göstergeler kadar önemli. Her vesileyle vurguladığım gibi, sporun bireysel gelişime de çok önemli katkısı olduğuna, diğer bir ifadeyle hem özel hayatımızdaki hem de işimizdeki başarılarımızı desteklediğine inanıyorum. En büyük spor organizasyonumuz olan Koç Topluluğu Spor Şenliği vesilesiyle başarma azmi, takım ruhu, dayanışma, cesaret, kararlılık gibi değerleri arkadaşlık ve heyecanı sporun birleştirici gücüyle farklı bir platformda yaşıyoruz. Bu etkinliklerde sporun sayısız faydasına ilave olarak hep birlikte tatlı bir rekabetle mücadele etmenin keyfini, takım olmanın gücünü yaşıyor, dostlukların pekiştiğini görüyoruz. En önemlisi de bu büyük Ailenin bireyleri olarak birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. 30’uncu yıl vesilesiyle, tıpkı işlerimizde olduğu gibi, Spor Şenliğimizi de, uzak görülü bir yaklaşımla başlatan büyüklerimizi de saygıyla anıyorum” dedi.

Özgür Burak Akkol: “30 yıl boyunca 70 binden fazla katılımcının yarıştığı Şenliğimizde, bu yıl 6 bine yakın sporcunun yer alması, gelecek için bize daha fazla umut veriyor”

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol da konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde şirketlerin ortalama yaşam süresi 25 yıl. Biz çok şanslıyız ki 100 yıla yaklaşan bir Topluluğun üyeleriyiz. Bu sebeple Spor Şenliğimizin 30. yılını doldurmasının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. 30 yıl boyunca 70 binden fazla katılımcının yarıştığı Şenliğimizde, bu yıl 6 bine yakın sporcunun yer alması, gelecek için bize hem daha fazla umut veriyor hem de daha iyisini yapmak için sorumluluklarımızı tazeliyor. Sadece kapanış organizasyonu değil, turnuvalar ve müsabakaların temsil ettiği değerler de bizler için çok önemli. Koç Topluluğu’nun DNA’sı olan, sporun da değerleri. Nedir bu değerler şöyle hep birlikte düşünelim. Centilmenlik, sabır, oyunu bırakmamak, çok çalışmak, takımını kendinden daha fazla düşünmek, sakin kalabilmek, kaybedenin de yanında durmak, sürekli kendini geliştirebilmek, kazanırken de kaybederken de anın tadını çıkarabilmek, kutlamayı bilmek. Bu değerlerin, sporcularımız tarafından da sahiplenildiğini, müsabakalarımıza yansıdığını görüyorum."