Karşıyaka: 66 - Anadolu Efes: 96

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes’e farklı mağlup oldu.
SALON: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Alper Özgök xx, Serhat Büker xx
Pınar Karşıyaka: Walker xx 8, Henry xxx 18, Birkan x 3, İlkan x 4, Marei xx 14, Görkem x 2, Evans, Tayfun x 6, Egemen x, Erdi x 6, Berke x 5
Başantrenör: Dirk Bauermann
Anadolu Efes: Doğuş xx 7, Micic xxx 12, Moerman xx 10, Simon x 4, Dunston xxx 13, Larkin xxx 14, Yiğitcan xx 9, Metecan xx 7, Sertaç xxx 13, Buğrahan xx 7, Onuralp x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 13-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 35-46 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 49-71 (Anadolu Efes lehine)
(İHA)