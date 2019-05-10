Filistin'den Atletico'ya Kudüs'teki maçta oynamama çağrısı

RAMALLAH (AA) - Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, İspanya'nın Atletico Madrid takımından, işgal altındaki Kudüs'te 21 Mayıs'ta İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla oynanacak maça çıkmamasını istedi.

Filistin Futbol Federasyonu'nun yazılı açıklamasına göre, Racub İspanya klubü yönetimine gönderdiği mesajda, "Biz İsrail'de maça karşı değiliz ama bu işgal altındaki Kudüs'te olmamalı." ifadesini kullandı.

Kudüs'ün işgal altındaki toprak statüsüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten Racub, bunun yanı sıra Atletico Madrid'in, birinci dereceden ırkçı bir takım olan Beitar Jerusalem'e karşı oynayacağını, bunun da futbol ruhuna aykırı olduğunu kaydetti.

"İsrail, futbolu politize ediyor, bunu Kudüs'ün ilhakını normalleştirmek için bir araç olarak kullanıyor ve Kudüs'ün uluslararası vesayet altında olduğunu öngören uluslararası normları açıkça ihlal ediyor." ifadesini kullanan Racub, Kudüs'te söz konusu karşılaşmanın düzenlenmesinin uluslararası kararlara ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) kurallarına aykırı olduğunu savundu.

İspanya Futbol Federasyonu, Avrupa ve Arap futbol federasyonları, İslam Dayanışma Birliği, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve tüm ilgili taraflara da protesto mesajı gönderen Racub, söz konusu karşılaşmanın oynanacağı yerin değiştirilmesi ve sporun siyasetin dışında tutulması için gerekli tedbirlerin acilen alınmasını istedi.

FIFA'dan 24 Ağustos 2018'de, "şiddet ve nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle Cibril er-Racub'a 12 ay men ve 20 bin İsviçre frangı ceza vermişti.