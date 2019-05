Ali Koç: Eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi için yazdığı başyazıda, "Fener Ol’a ilk bir ayında 500 binin üzerinden katılımcı ile başladık. Yapılan destekler kadar hem bizim için hem de UEFA için katılım sayısı da çok büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Koç, Acun Ilıcalı’nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk’ün destekleriyle 12 ve 13 Mayıs'ta TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacağını belirterek, "Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir. Değerli Fenerbahçeliler Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk’e şimdiden teşekkür ediyor; bu program vesilesiyle eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe Dergisi'nin Mayıs 2019 sayısında yayımlanan başyazısı şu şekilde:

"Sevgili Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yarıştığımız kulvarlarda başarılı bir haftayı geride bıraktık.

Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi’ni şampiyon tamamlayarak kupayı müzemize getirdi. Büyük bir mücadele örneği ortaya koyarak bu kupayı sonuna kadar hak ettiler.



Oldukça olumsuz şekilde başladığımız sezonda, tüm beklentilerin aksine camiamıza önce Türkiye Kupası’nı sonra da lig şampiyonluğunu kazandırarak yaşattıkları muhteşem sezon için Erkek Voleybol Takımımızı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum.



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız da Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off müsabakalarında Galatasaray’ı geride bırakarak adını finale yazdırdı. Şampiyonluk yolunda, finalde Çukurova Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Kalan maçlarımızda takımımıza başarılar diliyorum.



Bu sezon Türkiye Kupası’nı kazanan kürek şubemiz, Sapanca’da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda da hem erkekler hem de kadınlarda şampiyon olarak sezonu iki kupa ile tamamladı. Bu başarıdan ötürü kürek şubemizi yürekten tebrik ediyorum.



Masa tenisi şubemiz ise hem kadın hem de erkeklerde süper lig 6. ve son etabını namağlup tamamlayarak sezonu şampiyonlukla noktaladı. Kendilerini kutluyorum.



Bir spor kulübü olma bilinci ve misyonuyla sporcular yetiştiren ve her zaman olimpiyatlara en fazla sporcu gönderme hedefinde olan Fenerbahçemiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları için sporcularını hazırlamaya devam ediyor.



Milli sporcumuz Ramil Guliyev, Doha'da düzenlenen Diamond League’de 200m'de 19.99 saniyelik derecesiyle birinci olarak olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Final-Four gururunu ülkemize yeniden yaşatırken iç sahada 15’te 15, normal sezonda da 30 maçta 25 galibiyet alarak bu iki kategoride de EuroLeague rekoru kırdı. Başta hocamız Obradovic olmak üzere tüm teknik ekibe ve oyuncularımıza bize yaşattıkları bu onur ve gurur için bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki Final-Four’da sahip oldukları ruh ve aidiyet ile eksik ve sakatlıklara rağmen hocamızın liderliğinde gerekeni yapacak ve hak ettikleri başarıyı bir kez daha elde edecekler. Kalbimiz, 17 Mayıs-19 Mayıs’ta takımımız için atacak.



Basketbol başta olmak üzere diğer şubelerimizde aldığımız başarılı sonuçların yanında Futbol A Takımımızın içinde bulunduğu durum bu sezon bizleri fazlasıyla üzmüştür.



Bu konuda, tüm sorumluluk her zaman söylediğimiz gibi bizdedir.



Sezonun özellikle ilk yarısında yapılan yanlışlar ve oluşan tablo, ikinci yarıyla beraber bir nebze de olsa düzelme yoluna girse dahi sahada beklediğimiz sonuçları alamadık. Geriye 3 maçımız kaldı. Amacımız tüm maçlarımızı kazanarak sezonu en iyi şekilde sonlandırmak.



Geçmişe yönelik artık bir şey yapamayız. Şimdi önümüze bakmalı ve gelecek sezon şampiyonluğa uzanacak çok daha iyi bir Fenerbahçe için hazırlanmalıyız.



Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın gelecek yıl yapılanması konusundaki çalışmalarımıza hız verdik. Amacımız maçın son düdüğüne kadar savaşacak, mücadeleci ve bir o kadar da kaliteli takım kimliği yaratmaktır.



Hocamız Ersun Yanal ile yaptığımız istişareler doğrultusunda pozisyonlarımızı, oyuncu profillerini ve de bu doğrultuda potansiyel transfer listemizi belirledik. Bu çerçevede gereken adımları atarak transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Takım ruhuna sahip, mücadele eden, maçı sonuna kadar arzulayan, en önemlisi ise Fenerbahçe’ye yakışan kalitede oyun ortaya koyan bir takım yaratacağız.



Yönetimi devraldığımız günden bu yana Fenerbahçemizi ve Fenerbahçelileri ilgilendiren her konuyu masaya yatırarak, camiamız ve bizler için en iyisi olacağını düşündüğümüz her ihtimali değerlendirmeye çalışıyoruz.



Bu konular içerisinde en hayati olanlardan biri de tüzük konusudur. Mevcut tüzüğümüzün hali hazırda birbirini tekrar eden ve çelişen bölümleri olduğunu görüyoruz.



Bu nedenle gördüğümüz eksikliklerin düzeltildiği, güncel mevzuata uyumlu, dili daha sade, anlaşılabilir ve uygulamaya çalıştığımız yönetim anlayışı çerçevesinde daha şeffaf bir bakış açısıyla tüzük oluşturma ihtiyacımız bulunmaktadır.



Mevcut tüzüğümüzü kulübümüzün içinden ve dışından değerli hukukçular, iktisatçılar ve benzeri görevlerde bu çalışmalara katkı sunabileceğini düşündüğümüz pek çok paydaş ile sizlerin huzuruna çıkarabilmek için yeniden yorumlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Tüzüğümüzün sadece mali konularına ilişkin hükümlerindeki değişiklik önerilerimizi değerlendirmelerinize sunacağımız ilk genel kurul tarihimizi, EuroLegaue maç programımızı da göz önünde bulundurarak 31 Mayıs 2019 olarak belirledik. İlk genel kurul tarihimizde çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantımızı 15 veya 16 Haziran tarihlerinden birinde gerçekleştireceğiz.



İvedilik arz eden mali konular haricindeki tüm tüzük değişiklik önerilerimizi ise aceleye getirmeden ilgilenen tüm üyelerimizin değerlendirme yapıp katkı sağlayabileceği bir ortamda, etraflı bir takvim çerçevesinde genel kurulumuzun onayına sunacağız.



Bu bağlamda mayıs ayı içerisinde, mali konuları ilgilendiren tüzük değişiklik taslağımızı, resmi yayın organlarımız aracılığıyla değerli görüşlerinize açacağız. Varsa önerilerinizi [email protected] adresiyle bizlere ulaştırmanızı rica ediyoruz.



Tüzük taslağımızı üyelerimizin adreslerine kitapçık olarak yollamak yerine resmi internet sitemizden paylaşacak ve incelemenize sunacağız. Bununla birlikte arzu eden üyelerimiz, tüzük tadil kitapçığını stadımızda yer alan Üye İlişkileri Departmanı’mızdan basılı olarak da edinebilirler.



Kulübümüzün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nı da aynı şekilde 31 Mayıs 2019’da yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise yine 15 veya 16 Haziran 2019 tarihlerinden birinde gerçekleştireceğiz.



Özetle hem mali konulara ilişkin tüzük hükümlerindeki tadilimizi hem de Olağan Mali Genel Kurulumuzu, aynı günde yapılacak iki farklı oturum ile gerçekleştirmiş olacağız.



Şimdiden Fenerbahçe’nin geleceğine yapacağınız her katkı, görüş ve katılımınız için sizlere teşekkür ediyor; siz değerli kongre üyelerimizi yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan genel kurullara katılmaya davet ediyorum.



Mayıs ayı, hem ülkemizin hem de Fenerbahçemizin tarihi açısından çok önemli günlerin yıl dönümlerini barındırıyor.



Bildiğiniz gibi 3 Mayıs hem Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübümüzü ziyareti hem de kuruluş günümüz olarak kabul edilmesi ile anlam ve duygu dolu bir gün.



Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Mayıs 1918 tarihinde Kulübümüze gerçekleştirdiği ziyaretin 101., Kulübümüzün kuruluşunun 112. Yıl dönümlerini, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’mizde coşkulu bir törenle kutladık.



Fenerbahçe Spor Kulübü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında, kültürü, değerleri, temsil ettikleri ve duruşuyla her zaman farklı bir kulüp olmuştur. Atatürk söz konusu olduğunda duruşumuz ve ilkelerimiz, en az sportif varlığımız kadar tüm şeffaflığımızla ortadadır.



Mayıs ayındaki önemli günlerden biri de ulusça gururla andığımız, nesillerden nesillere de heyecanla taşıyacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızdır.



Bayramımızı kutluyor, ülkemizin kurtuluşu için ateşin yakıldığı ilk günün 100.yıl dönümünde, Ulu Önderimiz Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını şükran ve rahmetle anıyorum.



Bu gurur ve şeref dolu günlerin yanında bizler için asla unutulmayacak bir tarih 12 Mayıs 2012’dir. Stadımızda oynanan maçın öncesinde, planlı olarak gerginlik başlatan, maçın bitişiyle birlikte ortada en ufak bir olay yokken hatta tam aksine taraftarlarımız futbolcularımızı bağırlarına basıp alkışlarken stadımızı gaza boğan, canımıza kast eden, düşmanca ve her şeyden kötüsü sebepsizce çoluk çocuk, genç yaşlı demeden o günü bize yaşatanlar için hafızalarımız ilk gün gibi tazedir.

Unutulmamalıdır ki Fenerbahçe yalnız ve sahipsiz değildir. Kulübümüz ve camiamız bu olaylarla ilgili yetkililerden hak ve adalet beklentisi içerisindedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü var oldukça o günü ve o günün görünen, görünmeyen rol sahiplerini unutmayacak; 3 Temmuz, 4 Nisan gibi 12 Mayıs’ı da olay aydınlatılana kadar gündeminde tutacaktır.



Bu noktada Fenerbahçeliler olarak 3 Temmuz Kumpası’nı ve 3 Temmuz’a ilişkin yapılan her türlü yargılamayı odağımızda tutmamız gerekiyor. Fenerbahçe’nin hak ve adalet beklentisinde olduğu bir dava olan Kumpas Davası’nda, 12. celse 27 Mayıs tarihinde görülmeye başlanacak ve Fenerbahçe’ye kumpas kuran sanıkların sorgusuna devam edilecektir.

Hukuktan Sorumlu Yöneticilerimizin ve avukatlarımızın takip ettiği bu davada beklentimiz, geciken adaletin adalet olmayacağı gerçeğinden hareketle kulübümüze ve dolayısıyla camiamıza yapılan hukuksuzlukların karşılığını en kısa zamanda bulması ve cezasız kalmamasıdır.

Bununla ilgili camiamızdan beklenti ve isteğimiz, bu davayı da birlik ve beraberlik içerisinde sahiplenmemizdir. Yönetim Kurulumuz 27 Mayıs itibariyle Silivri’de görülecek bu davayı geniş bir katılımla takip edecek olup katılmak isteyen taraftarlarımız için de kulübümüz tarafından organizasyon düzenlenecektir. Önümüzdeki günlerde buna dair detaylar resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır.



Fenerbahçemizin mali anlamdaki aydınlık geleceği olarak nitelendirdiğimiz Fener Ol kampanyasını başlatmamızın üzerinden bir ay geçti. Camiamız, büyüklüğünü ve aidiyetini, Fener Ol kampanyası ile bir kez daha göstermiştir.



İlk ay itibariyle ulaştığımız rakamlar, bugüne dek benzer kampanyaları hayata geçiren hiçbir spor kulübünün telaffuz edemediği seviyelere ulaşmıştır. Ancak bizim hedeflerimiz bundan da büyük. Yolun daha başındayız. İlerisi için de umutluyuz. Çünkü camiamızı biliyoruz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda neler başarabildiğimizi defalarca kanıtladık.



Fener Ol’a ilk bir ayında 500 binin üzerinden katılımcı ile başladık. Yapılan destekler kadar hem bizim için hem de UEFA için katılım sayısı da çok büyük önem taşıyor. Bu sebeple özellikle kampanyamızın ilk etabı olan 31 Mayıs’a kadar hedeflerimiz çok büyük. FFP kuralları doğrultusunda gelecek sezonun yapılanmasını sağlayacak bir dönüm noktası olan bu tarihe kadar desteklerinizi bekliyoruz.



Camiamızın pek çok ferdi kampanyamız çerçevesinde yoğun bir çalışma gösteriyor. Ünlülerimiz katkı sağlamak için ellerinden geleni yapıyor, tüm imkânlarını seferber ediyor, gönüllülerimiz sokak sokak geziyor. Kampanyamıza katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.



Geçtiğimiz hafta FBTV’de İlker Ayrık’ın sunuculuğunda yaptığımız tarzda çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

12 ve 13 Mayıs’ta Acun Ilıcalı’nın önderliğinde Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk’ün destekleriyle TV8 ve FBTV ortak yayını ile özel programlar yapılacak. Saat 22.30’da başlayacak program, Fener Ol kampanyamıza destek olmak için en önemli fazlardan birini oluşturuyor. Tüm camiamızdan ricam her zaman olduğu gibi tüm ilgi ve desteklerini göstermeleridir. Değerli Fenerbahçeliler Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk’e şimdiden teşekkür ediyor; bu program vesilesiyle eşsiz bir Fenerbahçe dayanışması göreceğimizi umut ediyorum.



Fenerbahçe varsa umut ve inanç her zaman, en güçlü şekilde vardır. Kampanyanın henüz ilk ayında 7’den 70’e bu fedakârlıkları ve cömertlikleri gördükçe daha da gururlanıyor; geleceğe dair umutlanıyorum.



Sözlerime son verirken bu ay içerisinde kutlayacağımız Anneler Günü vesilesiyle bizleri yetiştiren ve geleceğimiz olan çocuklara dürüstlük, saygı, özgüven, iyi insan olma gibi değerleri öğreten tüm annelere derin sevgi ve saygılarımı sunuyor; Anneler Günü'nü kutluyorum.



Hepinizi en derin duygularımla selamlıyorum"