"İpten, sehpadan indik"

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal,bugün aldıkları galibiyetin kendilerine nefes aldırdığını belirterek, "Biz sadece ipten sehpadan, aşağı indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. Çok ipten indim, inancım hiçbir zaman kaybolmadı"dedi.Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, 8 maçtır dışarıda kazanamadıklarını ve göreve geldiği günden beri 2 beraberlik ve iki mağlubiyetlerinin olduğunu hatırlattı. Antalyaspor maçının getirisini çok iyi bildiklerinin altını çizen Bakkal, “ Bu maçın önemini bilmemek bize yakışmazdı. Kaybettiğiniz zaman lige veda ediyorsunuz. O bilinçle ve stresle sahaya çıktık. Sahada üretken bir Bursaspor vardı. ‘Biz buradan çıkacağız’ diyen bir oyuncu grubu vardı. Emeklerine sağlık hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu."SEHPAYA VURAMADILAR"Bursaspor camiası olarak kenetlendiklerini dile getiren mesut Bakkal, “ Çok fazla gol pozisyonlarımız var. Özelikle oyun disiplinine bağlıydık. 3 -4 pozisyon vardı ama önemli olan galip çıkmaktır. Biz sadece ipten sehpadan, aşağı indik. Bugün sehpaya vuramadılar. Ben bu ortamları biliyorum. Çok ipten indim, inancım hiçbir zaman kaybolmadı. Bu galibiyetin bize getirisini düşünerek Göztepe ve Malatyaspor maçlarından galip gelmeliyiz. Bugün aldığımız galibiyet bize nefes aldırdı. Suyun yüzüne çıktık şimdi yüzme zamanı, galip gelme zamanı. Göztepe maçını kazanamazsak bu galibiyetin anlamı yok. Bir gün izin hemen o maçın hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı."LİGDE KALMA ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"Bursaspor’un galibiyeti çok ertelediğini ve galibiyetin zamanının geldiğini aktaran Bakkal, “ Camiaya yakışır şekilde mücadele ettik, mutluyuz. Süper Lig’de kalma şansımız devam ediyor, belki de herkesten çok” şeklinde konuştu.(İsa Akar /İHA)