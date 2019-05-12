Sultanlar, Montreux Masters Turnuvası’nda

2019 sezonu milli takım faaliyetleri kapsamında Ankara’da kampa giren Kadın Milli Voleybol Takımı, 13-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Montrö kentinin ev sahipliğinde organize edilecek Montreux Volley Masters Turnuvası’nda dünyanın önde gelen voleybol takımları bir araya gelecek.Kadın Milli Voleybol Takımı, Montreux Volley Masters Turnuvası’nda; B Grubu’nda ev sahibi İsviçre’nin yanı sıra İtalya ve Tayland ile mücadele edecek. A Grubu’nda ise Çin, Almanya, Japonya ve Polonya takımları yer alıyor.MİLLİ TAKIM’IN 13 KİŞİLİK KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR:Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi DilikPasör Çaprazları: Meryem Boz, Ebrar KarakurtSmaçörler: Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Şeyma Ercan, Gözde Yılmaz, Fatma YıldırımOrta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Kübra Akman, Yasemin GüveliLibero: Aylin SarıoğluMillilerin Montreux Volley Masters Turnuvası’ndaki maç programı ise şu şekilde:13 Mayıs 2019, PazartesiTSİ 17.30 Türkiye - İsviçre15 Mayıs 2019, ÇarşambaTSİ 19.45 Türkiye - İtalya16 Mayıs 2019, PerşembeTSİ 22.15 Türkiye - Tayland17 Mayıs 2019, CumaTSİ 17.30 7./8.’lik MaçıTSİ 19.45 Yarı Final 1. MaçıTSİ 22.00 Yarı Final 2. Maçı18 Mayıs 2019, CumartesiTSİ 13.30 5./6.’lık MaçıTSİ 15.45 Üçüncülük MaçıTSİ 18.15 Final Maçı(Yunus Emre Kartal/İHA)