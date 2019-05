Sinan Güler: “Rotasyonlarda oynamaya alıştık”

Final Four öncesi takımda bulunan sakat oyuncuların eksikliklerini kapatmak için daha fazla mücadele edeceklerini söyleyen Fenerbahçe Beko’nun başarılı basketbolcusu Sinan Güler, “Sezon içerisinde dönem dönem yaşadığımız eksiklerle birlikte farklı rotasyonlarla oynamaya da alışmaya başladık. Bu noktada herkes nasıl katkı verebileceğinin farkında” dedi.THY Euroleague’de Final-Four heyecanı 17-19 Mayıs’ta İspanya’nın Vitori Gasteiz şehrinde yaşanacak. Fenerbahçe Beko’lu basketbolcu Sinan Güler de bu önemli organizasyon öncesi İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.“ÖNEMLİ OLAN BU SENENİN MEYVELERİNİ TOPLAYABİLMEK”Sezon boyunca ortaya koydukları performansı THY Euroleague kupasıyla taçlandırmak istediklerini belirten 35 yaşındaki oyuncu, “5 yıl üst üste Final-Four oynamak, son 3 senede final oynayan takımın parçası olmak ve de Türk basketbolunu yukarıya çeken ve hedefleri her zaman yükselten bir ortamın parçası olmak heyecan verici. Şu anda bizim için önemli olan şey bu seneki serüvenin, heyecanın meyvelerini toplayabilmek. Umuyorum ki sahaya çıkacak 12 kişi taraftarımızın da desteğiyle birlikte sahaya en iyi şekilde oynamamız gerek basketbolu yansıtacaktır” ifadelerini kullandı.“FARKLI ROTASYONLARLA OYNAMAYA ALIŞTIK”Final-Four öncesi takımda bulunan sakat oyuncuların kendilerini nasıl etkileyeceği yönünde gelen bir soruya ise Güler, “Her türlü bu eksikleri kapatmak için ve oyuncular olarak rolleri bilip, farklı neler yapabileceğimizi de bilerek hazırlanıyoruz. Sezon içerisinde dönem dönem yaşadığımız eksiklerle birlikte farklı rotasyonlarla oynamaya da alışmaya başladık. Bu noktada herkes nasıl katkı verebileceğinin farkında” diye cevap verdi.“SEZON SERÜVENİNİ NASIL BİTİRECEĞİMİZ ÖNEMLİ”Anadolu Efes mücadelesine ilişkin de görüşlerini bildiren tecrübeli basketbolcu, “Sezon içerisinde 6 kere oynadık. Muhtemelen sezon bitene kadar daha da fazla oynayacağız. Sezon serüvenini nasıl bitireceğimiz ve nasıl taçlandıracağımız önemli. Fenerbahçe’nin örnek olarak teşkil ettiği Türk basketbolunun sürdürülebilir halde nasıl başarıya ulaşacağının göstergesini başka takımlarda da görmek, spor camiamız adına önemli bir etken” açıklamasında bulundu.“FİNALE BİR TÜRK TAKIMININ KALACAK OLMASI MÜHİM”THY Euroleague finalinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesinden dolayı kazanılacak kupanın Türk halkını daha da mutlu edeceğini söyleyen Sinan Güler, “19 Mayıs hepimizin her zaman farkında olduğu ve yaşatmaya çalıştığımız bir fikir. Öncelikli olarak finale bir Türk takımının kalacak olması mühim bir şey. Diğer taraftan da biz sahada 40 dakika boyunca elimizden geleni yapıp o mücadeleyi vereceğiz ve umuyorum ki başarılı olan taraf olacağız” dedi.(Uygar Aydın - Bora Akyol/İHA)