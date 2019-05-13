Fikret Orman: “Bu seçimin kazananı Beşiktaş’tır”

Beşiktaş’ta gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul’u 2882 oyla kazanan Fikret Orman, sonuçların açıklanmasının ardından konuştu. Seçimin kazananının Beşiktaş olduğunu söyleyen Orman, son dönemi olduğunu yineleyerek, “Son dönemimde daha radikal kararlar alacağım” dedi.Beşiktaş’ta yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman, resmi sonuçların açıklanmasının ardından konuştu. 4 bin 899 oyun 2882’sini alan Orman, seçimin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimlerine de hayırlı olsun diyen Fikret Orman, “Demokratik bir seçim oldu ve herkes hür iradesini kullandı. Bu seçimlerin tek kazananı Beşiktaş’tır. Fikirler çatışabilir ama neticede hepimiz Beşiktaş için uğraşıyoruz. Bu benim son seçimim, bundan sonra bir seçimim yok. Bundan sonraki süreçte, 2022 senesinde Beşiktaş’ı yeni bir başkan yönetecek. Vermek istediğim mesaj şu, artık benimle yapılacak bir seçim olmadığına göre el birliğiyle geçireceğimiz bir 3 sene olmasını diliyorum. Seçimlerin kazananı kaybedeni olur, seçim bunun için yapılır. Kazançlı olan şey demokratik bir seçim olmasıdır. Benimle beraber olan arkadaşlara da rica edeceğim. Bunun bir zafer olduğunu görmemeleri gerekir. Beşiktaş için 1000’e yakın gün var önümüzde. İlk günkünden daha hırslı olarak elimizden gelen gayreti yapacağız. Benim de son dönemim olduğu için daha radikal kararlar alacağız, masrafları kısacağız ve bütçede daralmaya gideceğiz. Yeni bir hocayla sezona başlayacağız, bütçemiz içinde iyi bir takım kurmak için çalışacağız. Burada emek döken başka divanımız olmak üzere, bütün sandıktaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah Beşiktaş için güzel günler olur” ifadelerini kullandı. Orman’ın sözlerinin ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.(İHA)