Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe maçında “Her şey güzel olacak” şeklindeki slogan ve pankartla ilgili “Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" şeklinde konuştu.İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kazanı kaynattılar, oyları çaldılar, milletimiz 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir" dedi.Erdoğan, dün Fenerbahçe maçında "Her şey güzel olacak" pankart ve sloganlarına yönelik, "Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor" diye konuştu.Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:"Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor.""Statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar.""Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz.""Türkiye demokrasi tarihinin en önemli özelliği, milletimizin hak arama mücadelesidir."