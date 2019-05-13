Yine yeniden Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü başkanlığına yeniden Fikret Orman seçildi. Orman, tüzük gereği son kez başkanlık yapacak. Fikret Orman, 7 yılı aşkın görev süresi içinde 6 kez seçime girip hepsini kazandı. Orman, kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören’in Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesiyle 2012’deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Bülent Deriş ve Nazmi Koca’yla yarıştı. 4 bin 545 oyun 4 bin 27’sini alan Fikret Orman, Siyah-Beyazlı kulübün başkanı oldu. Orman, tüzük gereği 16 Haziran 2013’te yapılan seçimde ise bu kez iki dönem yönetim kurulunda yer verdiği Serdal Adalı karşısında kazandı. Söz konusu kongrede 5 bin 988 geçerli oyun 3 bin 850’sini alan Fikret Orman, 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Orman, 16 Mayıs 2016’daki seçime tek aday girdi ve kullanılan oyların 3 bin 658’ini alarak başkanlığını sürdürdü. Fikret Orman, 16 Ekim 2018’de gerçekleştirilen seçimde yine tek adaydı. Geçerli oyların 1911’ini aldı. Orman dün de Hürser Tekinoktay’a karşı üstünlük sağladı ve bir kez daha mutlu sona ulaştı. Beşiktaş olağan genel kurulunda oy verme hakkı olan 14.200 üyeden 4899’u oy kullandı. Sonuç: Fikret Orman: ......., Hürser Tekinoktay.....

‘Bu hakemler temizlensin’

Başkan Fikret Orman, oyunu kullandıktan sonra Galatasaray maçıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Orman, G.Saray-Beşiktaş derbisini yöneten Bülent Yıldırım için “Maçı katletti” yorumunda bulundu. İşte Orman'ın o sözleri; “Beşiktaş’ın bütün şampiyonlukları berrak olmuştur. Ben üsluplu konuşuyorum ama bundan ne taraftarım ne de kamuoyu memnun oluyor. Bu hakemlerle bu futbol bir yere gelmez. MHK, bugün (dün) sezon sonu için söylüyorum; bunları temizlemezlerse durmasınlar, gitsinler! Müsabakaya çıkmadan kafasında maçı oynayan hakemlerle bu iş olmaz. Bu hakemlerin bir an önce Türk futbolundan temizlenmesi lazım! VAR odasında G.Saraylı yöneticiler olsa böyle kararlar veremez”

‘VAR hakemi futbolu bilmiyor’

“Beşiktaş camiası böyle şampiyonlukları istemez zaten. Yazık. VAR hakemi futbolu bilmiyor. Neden hakemi çağırdığını bilmiyor. Bizim kimseyle kişisel sorunumuz yok. Bir Aziz Bey vardı. O bizle uğraşıyordu, biz de onla uğraştık. Bülent Yıldırım’ın yaptıklarını kimse yapmadı! Bülent şimdi TFF’den birilerini araya koyup, ‘Bülent maç alsın, Bülent iyi çocuk’ dedirtiyor! Ne iyi çocuğa ya! Ben yabancı hakem taraftarı değilim ama geçiş döneminde yurt dışından hakem getirsinler. Bu yaşlı ve kötü hakemleri göndereceklerse fark etmez. Bülent Yıldırım tecrübesinde bir hakem gelip de o hataları yapar mı! Bülent’in yaptığı hataları kimse yemiyor! Ben, yorumcular, futbol adamları, MHK yemiyor! Oradaki yediğimiz golleri Beşiktaş’ın yememesi lazım ama 2-0’dan sonra Beşiktaş lehine eyyam yapıyor! Geldi, maçı katletti. Herkes gördü bunları. Bunların silinip gitmesi lazım. TFF’yi yönetecekler, adam gibi yönetecek. Bir gecede Caner için kurallar değişti, 20 gündür hakem sayısı artırılamıyor. Bu işe aday olacaklar çalışmak için gelmeli. TFF zaman geçirmek için gelinen bir yer değildir.”

Yönetim kurulunda üye sayısı düştü

Beşiktaş Kulübü’nde dün itibarıyla artık bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak. Siyah-Beyazlılarda 15 Eylül 2018’de yapılan Tüzük Tadil Kongresi’nde yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti. Buna göre geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluştu. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girmişti. Fikret Orman’ın listesi

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu.

Tansiyon yükseldi

Genel Kurul’da bazı grupların Beşiktaş kongre üyesi ama farklı takım taraftarı olduğunu iddia ettikleri kişilere tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu kişilerin oy vermesinin engellenmek istenmesi üzerine polis önlem aldı. Kongre Divan Başkanı Atıf Keçeci de bu kişilerle kısa süre görüştü. Üyelerin tepki gösterdiği kişiler, polisler eşliğinde oy kullanmadan dışarı çıkarıldı.