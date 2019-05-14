Atletico Madrid'e veda





ANKARA (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Atletico Madrid'in Twitter hesabından yayımlanan video ile taraftarlarına veda eden Griezmann, "Bu kulüpte 5 yıl boyunca harika zaman geçirdim. Her şey için teşekkürler. Hepiniz kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Fransız golcü, ligde 18 Mayıs Cumartesi günü Levante karşısında son kez Atletico Madrid formasını giyecek.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın, Griezmann'ın sözleşmesinde yer alan 125 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Fransa Milli Takımı'nda 69 maçta 28 kez ağları sarsan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla da 256 karşılaşmada 133 gole imza attı.