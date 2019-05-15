Minik taraftarın fotoğrafı gündem olmuştu.. F.Bahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, bugün sosyal medyada Galatasaraylı bir çocuğun sarı-kırmızılı hırkasının ters giydirilmesi hakkında açıklama yaptı. Kulüp, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, "Bugüne kadar binlerce çocuğumuz stadımızdan mutlu ayrılmıştır. Kapılarımız bütün miniklerimize sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyaya yansıyan bir konuyla ilgili olarak resmi siteden açıklama yaptı. Açıklamada, bugüne kadar stadı gezen diğer takım taraftarı olan çocukların da fotoğraflarına yer verildi. Sosyal medyada Galatasaray hırkası giyen bir çocuğun, hırkasının ters giydirilmiş bir fotoğrafının yayınlanması sonucunda, bunun kulüp tarafından yaptırıldığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar Fenerbahçe İçin Özeldir

Bugün sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan suni gündem üzerine bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen stat ve müze turuna katılan bir çocuğumuzun fotoğrafı üzerinden yanlış bir algı oluşturulmaktadır.

Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz stat ve müze turlarında birçok takım taraftarları çocuğumuz rahatlıkla ve mutlulukta geziye katılmakta, Fenerbahçemiz ile tanışmakta, tarihimizle buluşturulmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hangi takımı tutarsa tutsun, tüm çocuklarımız bizim çok özel ve önemlidir; çocukların yer aldığı her konu ve organizasyon da en hassas noktamızdır.

Bu noktada Galatasaraylı çocuğumuzun yaşadığı söylenen 'kıyafetini ters giydirme' konusunun kulübümüz ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Ancak söz konusu turlarda bu tip olayların bir daha yaşanmaması için kulübümüz dışında turlarda görev alan üçüncü parti yetkili ve ilgililere de gerekli uyarılar yapılacaktır.

Kapılarımız hangi takımın taraftarı olduklarından bağımsız olarak tüm miniklerimize her zaman sonuna kadar açıktır."