55 bin kişiyle kazanmak için!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa haftasında, hedefledikleri kupadan birini aldıklarını belirterek, "Allah nasip ederse ikincisini de almamamız için hiçbir sebep yok." dedi.

Terim, Akhisarspor'u 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kupalara layıksın sen şanlı Galatasaray" diyerek yola çıktıklarını ve kupayı da aldıklarını söyledi.

Kendileriyle beraber yol arkadaşlığı yapan tüm Galatasaraylı taraftarlara kupayı armağan eden Terim, "Maç beklediğimiz dışında bir şeyle geçmedi. Bizim kontrolümüz altında. Akhisarspor'un bizim kaybettiğimiz veya yakaladığı toplarla kontra atakla beklediği bir maç oldu." diye konuştu.

Terim, ilk yarı çok pozisyon ve gol fırsatı yakaladıklarını, oyunun kontrolleri altında olduğunu ifade etti.

Maçın ikinci yarısı ligde hafta sonu Medipol Başakşehir karşılaşması nedeniyle konsantrasyon sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çeken Terim, golü yedikten sonra daha baskılı, rakibi hataya zorlayan oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

- "Bu gece Florya'da kalacağız"

Terim, beraberlik golünden sonra rakibin eksik kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İkinci golden sonra daha kolay oldu. Oyuncularımı kutluyorum, kolay değil. Bir puan kaybetseniz dışarıda kalacağınız, bir mağlup olsanız dışarıda kalacağınız, bir gol yiyip kupayı kaybedebilirsiniz, bu kadar gerilimli, bu kadar stres yüklü, bu kadar sorumluluk almanız gereken maçları oynamak çok kolay değil. Bunun Allah nasip ederse sonuncusuna geldik. Biz 8-9 günde 3 final oynuyoruz, rakibimiz dinlenirken. Onun için oyuncularımı ne kadar kutlasam azdır. Bu gece Florya'da kampta kalacağız. Sabah antrenman yapıp izin vereceğim. Teklif de oyunculardan geldi. Bu ayrıca sevindirici bir şey. Geçen sene alamadığımız Süper Kupa, alamadığımız Türkiye Kupası'nı bu sene Türkiye Kupası olarak telafi ettiğimiz için de son derece memnunum."

- "50-55 bin kişiyle Galatasaray takımı kazanmak için oynayacaktır"

Kupayı cumhuriyet şehri Sivas'ta almanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Terim, ligde pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacakları maç ile ilgili şunları kaydetti:

"Hangi sonuçların neye mal olacağı, hangi sonuçların ne getireceği çok açık. 50-55 bin kişiyle Galatasaray takımı kazanmak için oynayacaktır. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir rakibimizle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. İnşallah hem güzel maç olur hem de bizim galibiyetimizle biter. Biz bu hafta 2 kupa haftası olabilir demiştik. Bir tanesini aldık Allah'a şükür, Allah nasip ederse ikincisini de almamamız için hiçbir sebep yok. Tabii ki zor maç, kolay değil ama her maç zor. Ben takımıma da oyuncularıma da her türlü etkene de güveniyorum."

Terim, Feghouli'nin performansının sorulması üzerine de "İyi bir profesyonel, iyi bir aile reisi. Bu sene diyaloğumuz, yaklaşımımız, onun çabası, onun isteği ve gayreti... Taktiksel manada bizim için önemli bir oyuncu. Çok yoruldu tam biterken golü de attı. Galatasaray'ın sisteminde taktiksel anlayışında her işi yapabilecek oyunculardan, yeter ki güçlü ve diri olsun. Çok memnumum bu sene. Belhanda ile bu sene ikisi özel ilgi alanımızdaydı, onlar da biz de mutluyuz. Daha da iyi işler yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Akhisarsporlu Lopes'in kırmızı karttan sonra kendisiyle bir diyaloğa girip girmediğinin sorulması üzerine Terim, oyuncunun kendisiyle hiçbir diyaloğu olmadığını belirtti.

Lopes'in iyi bir çocuk olduğunu, sakin olmasını söylediğini aktaran Terim, "İyi şeylere dikkat edin biraz, olmayan bir şeyleri olmuş gibi anlatmanın manası yok. Bu kadar maçta dikkatinizi o mu çekti." şeklinde konuştu.

- Akhisarspor'un tepkisi

Akhisarsporlu oyuncuların kupa törenine çıkmamasının sorulması üzerine de Terim, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağ olsunlar içeride beklediler bizi. Biz geçen sene onları dışarıda alkışladık. Normaldir, Akhisarspor'u ayrıca takdir ediyorum. Küme düşmüş bir takımın gelip burada mücadele etmesi çok kolay bir şey değil. Pozisyonları seyredince belki daha rahat analiz etme imkanı bulacaklardır. Sonuçta direktif gelmiştir ki onlar çıkmamıştır. Onların bir günahı yok. Ayrıca jest yaptılar bizi koridorda beklediler o da anlayışla karşılanacak bir şey. Dolayısıyla Akhisarspor'a hem geçmiş olsun hem de başarılar diliyorum."